THSSS Lâcher les 2 mains en escalade... 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1922 Karma: 4549 Escalade d'une cascade de glace...

Et si je lâchais mes deux piolets pour voir...



escalade glace piolets chute sécurité ligne de vie

Contribution le : Aujourd'hui 17:26:42