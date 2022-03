Options du sujet Imprimer le sujet

LugerKain Tusmo, pour try hard motus 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 67 Karma: 176



https://www.tusmo.xyz/ Je sais pas si ce petit jeu est déjà passé, un collègue viens de me le partager et c'est plus prenant que le boulot

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:04

CrazyCow Re: Tusmo, pour try hard motus 0 #2

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16458 Karma: 23263 Ah oui c'est un peu un équivalent de Wordle avec plus de lettres, dans le sens où les lettres ne sont pas piochés au sort comme dans Motus.

Contribution le : Aujourd'hui 13:33:08