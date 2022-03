Un requin-dauphin

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45465 Karma: 23061

Des pêcheurs ont attrapé un requin bleu dont le museau fait penser au rostre d'un dauphin.





Shark That Looks Like a Dolphin Seen Off New South Wales' Coast

Contribution le : Aujourd'hui 13:34:30