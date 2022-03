✏️ DoodleBash, le successeur d'iSketch (Pictionary en ligne) 🤩

Je m'installe Inscrit: 18/11/2010 07:17 Post(s): 195





Je viens faire la promo d'un site de Pictionary en ligne gratuit :



C'est un jeu où, à tour de rôle, les joueurs devinent un mot dessiné ou font deviner un mot en le dessinant.



Avant il y avait iSketch puis le site s'est dépeuplé car non mis à jour (il utilise toujours Adobe Shockwave et Director et est donc bloqué par les navigateurs mis à jour). DoodleBash est supporté par les systèmes à jour et il propose des outils de dessin plus sympas dont le support de la pression variable des stylets des tablettes graphiques. Et depuis quelques jours le jeu propose une liste de mots faciles en français en plus des listes en anglais et allemand.



Ce qu'il manque à DoodleBash ? Vous !

En effet, le jeu ne bénéficie pas encore d'un grand engouement. Alors viendez jouer ! Bonjour,Je viens faire la promo d'un site de Pictionary en ligne gratuit : DoodleBash.net C'est un jeu où, à tour de rôle, les joueurs devinent un mot dessiné ou font deviner un mot en le dessinant.Avant il y avait iSketch puis le site s'est dépeuplé car non mis à jour (il utilise toujours Adobe Shockwave et Director et est donc bloqué par les navigateurs mis à jour).est supporté par les systèmes à jour et il propose des outils de dessin plus sympas dont le support de la pression variable des stylets des tablettes graphiques. Et depuis quelques jours le jeu propose une liste de mots faciles en français en plus des listes en anglais et allemand.Ce qu'il manque à DoodleBash ?En effet, le jeu ne bénéficie pas encore d'un grand engouement. Alors viendez jouer !

Contribution le : Aujourd'hui 07:36:05