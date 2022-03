Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un automobiliste en panne frôle la mort 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45469 Karma: 23066 À l'entrée d'un tunnel situé à Rio de Janeiro, au Brésil, un automobiliste en panne avec son van intervient sur le moteur à l'arrière du véhicule lorsqu’il est percuté par une voiture. Trois personnes ont été légèrement blessées.



Contribution le : Aujourd'hui 15:11:11

gazeleau Re: Un automobiliste en panne frôle la mort 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5630 Karma: 4603 Le conducteur fautif vient de suite voir l'état de sa victime. A défaut d'avoir été attentif, il est prévenant, c'est déjà ça.

Contribution le : Aujourd'hui 15:22:36

CrazyCow Re: Un automobiliste en panne frôle la mort 0 #4

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16466 Karma: 23283



Faut quand même pas être malin pour vouloir réparer une camionnette sur l’autoroute, dans un virage, à la sortie d’un tunnel (il faut quelques secondes pour que les yeux s’habituent à la lumière). Si au moins ils avaient pu la pousser sur le bas-côté à gauche ça aurait été un peu plus sûr. C’est là : https://goo.gl/maps/dBG3BFVrfg3RdWzc8 Faut quand même pas être malin pour vouloir réparer une camionnette sur l’autoroute, dans un virage, à la sortie d’un tunnel (il faut quelques secondes pour que les yeux s’habituent à la lumière). Si au moins ils avaient pu la pousser sur le bas-côté à gauche ça aurait été un peu plus sûr.

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:46