Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek L’épave de l’Endurance d’Ernest Shackleton 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45471 Karma: 23066 L’épave de l’Endurance, le navire de l’explorateur britannique Ernest Shackleton brisé par les glaces en 1915 au large de l’Antarctique, a été retrouvée dans la mer de Weddell par 3 000 mètres de profondeur.





Endurance wreck: Ernest Shackleton's lost ship found off Antarctica

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:26