Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer 2 homes et 1 ours 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2536 Karma: 2821

Vidéo totalement WTF d'un mec qui fait du gainage accroché à une branche pendant que son pote lui tabasse le bide et puis ... un ours, derrière les 2 types, qui secoue une autre branche en les regardant. Vidéo totalement WTF d'un mec qui fait du gainage accroché à une branche pendant que son pote lui tabasse le bide et puis ... un ours, derrière les 2 types, qui secoue une autre branche en les regardant.

Contribution le : Aujourd'hui 18:05:49