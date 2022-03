Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Répulsif pour chien 1 #1

Un répulsif ultrasonique pour chien sur un ?vélo



P'ôv' tites' bêtes, même plus possible de croquer un mollet :'(

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:16

Skwatek Re: Répulsif pour chien 0 #2

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45479 Karma: 23071 Ayant déjà eu quelques coups de flip’ à vélo avec des chiens, j’espère ne jamais rouler dans un endroit aussi maudit que celui-là !

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:37