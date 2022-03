Options du sujet Imprimer le sujet

Surzurois Ne pas réussir à sortir du bunker au golf 2 #1

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4831 Karma: 4429



Vous navigateur est trop vieux Un golfeur, qui semble s'appeler David, a quelques soucis pour sortir sa balle du bunker, le tout sous le rire de son ami qui le filme

Contribution le : Aujourd'hui 10:53:10