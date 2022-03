Options du sujet Imprimer le sujet

Deux pelleteuses détruisent un pont

Deux pelleteuses équipées de brise-roche détruisent un pont...

Joli sauvetage !

Joli sauvetage !



Aujourd'hui 18:12:38

Re: Deux pelleteuses détruisent un pont

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 864 Karma: 470



Alors j'y connais rien en destruction de ponts, mais c'était pas un peu évident?

Aujourd'hui 18:52:44

Re: Deux pelleteuses détruisent un pont

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 13974 Karma: 4299 Oufff ... !



Ils auraient mieux fait de demander aux russes : la destruction d'infrastructures civiles, ils maîtrisent bien ...

Aujourd'hui 19:26:48