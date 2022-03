La chaîne "Virtual Devil" supprimée par YouTube !

Je suis accro Inscrit: 04/02/2006 22:16 Post(s): 648 Karma: 81

Coucou Koreus

Sam, de la chaîne Virtual Devil (Review française de figurines/statues à + de 50000 abonnés) a été victime d’une personne malintentionnée diffusant une image pornographique pendant un live...

Youtube a sanctionné en supprimant la chaîne !

6 ans de travail acharné, + de 1200 vidéos qualitatives, sans langue de bois, jetés aux oubliettes...



Alors je me permets de poster ici, en espérant que ça puisse aider !

Avec beaucoup de petites gouttes d’eau, on peut créer un océan ! (Ou un truc du genre)





Contribution le : Aujourd'hui 01:28:24