Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45488 Karma: 23081 Un homme vole un yacht et percute plusieurs bateaux dans un port de Newport Beach, en Californie. Une femme à bord d'un voilier a été blessée. Le voleur a été arrêté avec une caution fixée à 3 000 000 de dollars.





Alleged stolen boat driver crashes into parked boats

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:32