Skwatek Crocodile vs Chauve-souris

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45489 Karma: 23081 Un crocodile attrape une chauve-souris volant près de la surface d'un fleuve du Queensland, en Australie.





Crocodile Snatches Bat From Mid-Air in North Queensland

Contribution le : Aujourd'hui 10:54:48