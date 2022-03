Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3923 Karma: 1085 Avec la multiplication des écrans, la demande de fiction explose. Pour y répondre, un algorithme a été créé. Sa fonction : s’inspirer des contenus les plus populaires pour générer automatiquement des scénarios à succès. Voici son premier film.





