Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45498 Karma: 23090 Un homme claque un œuf sur la tête d'Éric Zemmour lors de l'arrivée du candidat à l'élection présidentielle à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne.





Présidentielle : un oeuf sur la tête pour Zemmour, dans le Tarn-et-Garonne | AFP Images

