Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Chat vs Cul de poule 3 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1939 Karma: 4592 Un chat s'auto-piège entre un cul de poule et un mur



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:11:35

Banbs Re: Chat vs Cul de poule 1 #2

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 139 Karma: 168 Vidéo très enrichissante pour ma part, je viens d'apprendre l'existence du cul de poule !

Contribution le : Aujourd'hui 16:25:59

deepo Re: Chat vs Cul de poule 0 #3

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 870 Karma: 474 @Banbs pour ma part je disais "saladier" mais apparemment j'avais tors.



les poules ont bon dos!

Contribution le : Aujourd'hui 17:08:53