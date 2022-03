Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un héron en chasse 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 16655 Karma: 15966

HERON SHOWS OFF ITS EPIC HUNTING SKILLS

Contribution le : Aujourd'hui 12:46:53

lebibix Re: Un héron en chasse 0 #2

Je m'installe Inscrit: 31/12/2011 18:17 Post(s): 218 Karma: 65 Yeah, il remue du cucul avant l'attaque ! Et bim, dans le mille !

Contribution le : Aujourd'hui 13:46:32