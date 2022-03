Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Enchaîner un skate parc + Un groupe de gamins sur un quai 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1945 Karma: 4610 Installation pour empêcher les jeunes skateurs de s'amuser pas très efficace.

Maintenance, réparation, bruit, ... ?



Vous navigateur est trop vieux





Des gamins sur un quai crachent et font des gestes pas beaux aux personnes dans le train.

Puis c'est la débâcle.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:40:30