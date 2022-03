Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Stan n’apprécie pas que ses collocs aient organisé une fête à la maison 1 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13618 Karma: 8784 Stan n’a visiblement pas été concerté pour la tenue de cette fête chez lui. À 23h il coupe la musique et tout le monde rentre chez soi.





Tags : chat, soirée, musique

Contribution le : Aujourd'hui 18:06:02