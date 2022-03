Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS 12 missiles sur Erbil 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1948 Karma: 4620 12 missiles balistiques tirés sur Erbil (Capitale du Kurdistan irakien) et le consulat américain.

Revendiqué par L'armée idéologique de la République islamique d'Iran

13/03/2022



Contribution le : Aujourd'hui 20:55:42