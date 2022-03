Options du sujet Imprimer le sujet

mawt1 Paris sous les bombes - Liberté d'expression en Russie 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6475 Karma: 2290













Un journaliste rencontre des gens qui veulent parler quelque soit le parti pris - à voir jusqu'à la fin.



Le Parlement ukrainien a partagé vendredi 10 mars 2022 sur son compte Twitter une vidéo d'un faux bombardement de Paris dans laquelle on peut notamment voir la Tour Eiffel touchée par des tirs avec en bruit de fond des sirènes et des cris.

