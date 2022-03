Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1949 Karma: 4633 Un homme à cheval (propriétaire du terrain?) charge un homme qui se défend tant bien que mal



Contribution le : Aujourd'hui 12:50:52

defds Re: Rixe entre un cavalier et un homme 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1807 Karma: 1312



le cheval pacifiste, quant à lui, éprouve la plus grande des difficultés pour ne pas heurter d'humains et d'animaux sur son passage, c'est probablement lui le grand héros de cette vidéo Dommage que le rondin ne finisse pas dans sa facele cheval pacifiste, quant à lui, éprouve la plus grande des difficultés pour ne pas heurter d'humains et d'animaux sur son passage, c'est probablement lui le grand héros de cette vidéo

Contribution le : Aujourd'hui 12:57:41