Un samouraï se balade dans Singapour

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1239 Karma: 578





Vous navigateur est trop vieux



article pour plus de détail





L'homme a été arrêté après avoir été maîtrisé par cinq membres du public

L'attaque a endommagé au moins trois véhicules et blessé deux membres du public et l'agresseur lui-même

Des témoins oculaires ont déclaré que cet homme semblait être dans la vingtaine ou la trentaine, l'un d'eux disant qu'il ne semblait pas être dans le bon état d'esprit Un samouraï se balade dans SingapourL'homme a été arrêté après avoir été maîtrisé par cinq membres du publicL'attaque a endommagé au moins trois véhicules et blessé deux membres du public et l'agresseur lui-mêmeDes témoins oculaires ont déclaré que cet homme semblait être dans la vingtaine ou la trentaine, l'un d'eux disant qu'il ne semblait pas être dans le bon état d'esprit

Contribution le : Aujourd'hui 01:57:29