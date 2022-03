Petit raté au départ de Nice - cyclisme

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5657 Karma: 4620



Grosses conséquences pour Kevin Geniets de l'équipe Groupama-FDJ, puisqu'il devra abandonner quelques kilomètres plus loin suite à cette blessure à la cheville.







TV 2 SPORT - Kevin Geniets had to abandon from #ParisNice. This happened just before the start of Paris-Nice stage 7 @GenietsKevin.

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:35