Transporter de bois,... sur la route,... dans la circulation,... sur un vélo sans guidon !



Vous navigateur est trop vieux





Garer son véhicule sur une place de parking comme un grand



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:29:38

gazeleau Re: Transporter du bois + Garer son véhicule

1/ et sans frein ... quand y a pas de challenge, la vie est fade!

Contribution le : Aujourd'hui 14:50:11