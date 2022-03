Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Défaut de parallélisme 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1960 Karma: 4684 "Chérie, j'ai l'impression que la voiture tire un peu à droite..."

"On dirait comme un défaut de parallélisme !?!?"



Vous navigateur est trop vieux

Voiture route pneu arraché roule

Contribution le : Aujourd'hui 20:47:04