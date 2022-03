Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France





Vidéo filmée aujourd'hui, suite au sable du Sahara que les vents ont transporté jusqu'ici dans les Pyrénées. Un paysage surréaliste !

Contribution le : Aujourd'hui 21:57:06

FMJ65 Re: Faire du snowboard sur les dunes du Sahara en France

Oui c'était tout marron ce marron. Pas bon pour la fin de saison et surtout pas bon pour les peaux et les semelles ....

Contribution le : Aujourd'hui 22:59:38