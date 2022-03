Options du sujet Imprimer le sujet

FffJjj Robot chamois 1 #1

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 946 Karma: 630





川崎重工 「RHP Bex」人が乗る #2022国際ロボット展 #irex2022 Oui, c'est japonnais川崎重工 「RHP Bex」人が乗る #2022国際ロボット展 #irex2022

Contribution le : Aujourd'hui 22:17:01

FMJ65 Re: Robot chamois 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14005 Karma: 4327 Il n'est pas encore prèt de grimper un barrage !!!

Contribution le : Aujourd'hui 22:57:50