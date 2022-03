Photo(s) sable du Sahara posté sur Koreus

Options du sujet Imprimer le sujet

SushiCircus #1

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 746 Karma: 285 Bonsoir, je recherche une magnifique photo ou plusieurs posté par un utilisateur de Koreus, le sujet "Le sable venu du Sahara" il y à 4/5 ans. C'est Saint-Nazaire avec des trucs pour resaler les bateaux. Photo(magnifiques ?)

Accessoirement, je recherche également quelqu'un pour nettoyer le sable sur ma voiture et si possible nettoyer l'intérieur...la photo au tabac ^^

Enfin sérieusement, si quelqu'un à un idée, merci d'avance je fourni le produit nettoyant.

Contribution le : Aujourd'hui 00:20:37