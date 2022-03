Options du sujet Imprimer le sujet

Saut à l'élastique en fauteuil roulant

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 72848 Karma: 35226 Saut à l'élastique en fauteuil roulant





Queensland Man With Paraplegia Bungee Jumps in Wheelchair

Contribution le : Aujourd'hui 09:38:41

gazeleau Re: Saut à l'élastique en fauteuil roulant 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5673 Karma: 4628 Pur ceusse qui en ont marre des vidéos x4, et vont encore le rappeler dans les commentaires, je remarque qu'à chaque fois c'est pour dépasser la minute. c'est sans doute lié à YT. Pour éviter que la vidéo passe en 'short' ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:12