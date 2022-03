Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Comment faire une boite à question en 3D animé avec un crayon, un feutre et une règle ? 1 #1

Kodak Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 13400 Karma: 13159

Contribution le : Aujourd'hui 10:20:19

DoubleZ Re: Comment faire une boite à question en 3D animé avec un crayon, un feutre et une règle ? 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 22/04/2006 00:08 Post(s): 3927 Karma: 1100

@CrazyCow a écrit:



TikTok c'est le plus gros générateur de fakes de l'histoire je crois ^^



Youtube est pas mal aussi avec ses "5 minutes crafts" qui peuvent aussi parfois être dangereux. Citation :Youtube est pas mal aussi avec ses "5 minutes crafts" qui peuvent aussi parfois être dangereux.

Contribution le : Aujourd'hui 11:01:24