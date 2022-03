Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1964 Karma: 4685 Un chien se prend pour un chat, saute d'une fenêtre et atterri sur ses pattes...

Plus que 6.



Contribution le : Aujourd'hui 17:03:41

JorisPab Re: Chien à sept vies 0 #2

Je suis accro Inscrit: 19/02/2016 07:57 Post(s): 1047 Karma: 1065 plus que 5 ! il a failli passé sous la voiture aussi !

Contribution le : Aujourd'hui 17:17:13

Kendaar Re: Chien à sept vies 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2307 Karma: 1323 ah oui evidement c'est un husky, c'est un chien ultra téméraire , peur de rien, surtout pas d'un obstacle quand il a decidé qu'il voulait aller quelque part

Contribution le : Aujourd'hui 17:23:47

mawt1 Re: Chien à sept vies 0 #4

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 6488 Karma: 2311 Les 4 filles font genre on va le rattraper et au moment ou il saute elle s'écartent toutes!! ^^

Contribution le : Aujourd'hui 17:28:20