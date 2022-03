Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Le chœur de l'opéra d'Odessa chante une dernière fois 1 #1

▶ Odessa protège son patrimoine





Il "Va' pensiero" dell'Opera di Odessa, in piazza. Video di Pierre Alonso



Samedi 12 mars – Le chœur de l'opéra d'Odessa (opéra qu’on peut voir sur la gauche) chante Nabucco le chœur des esclaves de Verdi, quelques jours avant l’attaque sur leur ville par l’armée russe, dont le bombardement a donc débuté aujourd’hui…Il "Va' pensiero" dell'Opera di Odessa, in piazza. Video di Pierre Alonso

