THSSS Abattre un palmier 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1971 Karma: 4701 Un homme abat par démontage un palmier sans aucune sécurité, mais avec des abdos en titane





Contribution le : Aujourd'hui 21:18:43

Le_Relou Re: Abattre un palmier 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1251 Karma: 594 je crois surtout que c'est sa grosse paire de bijoux de famille qui fait ventouse..

Contribution le : Aujourd'hui 21:30:56

FMJ65 Re: Abattre un palmier 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14010 Karma: 4330

Sur corde, je trouve que c'est déjà physique, mais lui .... Ces abdos ???!!!Sur corde, je trouve que c'est déjà physique, mais lui ....

Contribution le : Aujourd'hui 22:02:27