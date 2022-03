Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Chœur Games, les geeks acapella Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

il y a moins d'une semaine, on a lancé un chœur geek acapella (alors je pense que ça n'intéressera pas grand monde parce qu'on est basé à Dijon ), et je souhaitais savoir ce que vous pensiez de notre clip de promo?





Promotion Choeur Games



Pour la petite histoire, on avait tenté de lancé le truc il y a 2 ans, juste avant le covid (mais quelle bonne idée)... Bref, nous revoilà!



PS : on va tenter de faire une production de 1 morceau/mois (ce soir, c'est la dernière répétition pour un titre que je ne spoilerais pas... C'était sur Megadrive... Il y avais 3 héros... Il fallait partir à la recherche d'une arme dorée... )



