THSSS Y a un petit caillou qui dépasse... 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1972 Karma: 4714 "Bougez pas chef,

je vais enlever ce petit caillou disgracieux avec le pelleteuse"

...

Euh... Chef ?...



Mur pierre effondrement

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:02