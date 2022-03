Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Quand l'attente au drive est un peu trop longue 1 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13630 Karma: 8819 Quand t'as besoin d'un café bien corsé mais que l'attente au drive est un peu trop longue...





Tags : voiture, file d'attente, conducteur, fatigué, endormi, dormir

Contribution le : Aujourd'hui 11:43:26