Quand les pieds remplacent les mains !

Citation : En octobre 2016, la cotation maximale 8C+ était suggérée pour quelques blocs extrêmement difficiles, à l'exemple de Gioia, mais une première cotation 9A a été proposée pour Burden of Dreams22 par Nalle Hukkataival. En décembre 2018, Charles Albert propose un autre 9A : No Kpote Only23 dans le secteur rocher brûlé à Fontainebleau.

(je vais me faire taper wiki c'est pas une source selon certain )



(et oui moi je parle en cotation Bleau c'est la seul vrai :D)





sinon au niveau du niveau des grimpeur:



Le niveau des grimpeurs en salle de bloc :



6A est le niveau moyen (18%).

89% grimpent entre le 5B (9%)et 7B (8%).

5B : 9% / 5C : 16.5% / 6A :18% / 6B : 14% / 6C : 11.75% / 7A : 10.59% / 7B : 8%





Le niveau des grimpeurs en bloc.



6A est le niveau moyen (15%).

80% grimpent entre le 5B et le 7B.

5B : 9.5%/ 5C : 17.5% / 6A : 15% / 6B : 12.3% / 6C : 11.1% / 7A : 7.5% / 7B : 6.75%.





