Jouer du crabe araignée ou de l'escargot

Je trouve que c'est une tendance anormale. Plus les musiciens viennent de loin, moins on a tendance à les nommer. On les anonymise ; on utilise juste un pronom -im-personnel.



Il s'appelle Kazuki Kitagawa (Merci @Drakkaru de m'avoir corrigé)



Voilà qui aidera chacun à suivre son travail.



Edit: @Drakkaru Oui, j'ai vu son prénom dans les sous-titres, lorsqu'ils n'étaient pas masqués par la barre youtube. Mais je déplore que ce ne soit mentionné ni dans le titre, ni dans la description, (ça m'aurait aussi évité de me tromper d'artiste du coup)

c'était juste le sens de mon commentaire.

Contribution le : Aujourd'hui 16:09:26