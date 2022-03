Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un homme de bonne constitution 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1980 Karma: 4723 Alors qu'un homme se fait arrêter à côté de lui,

il se mange par erreur une grosse baffe de cow-boy mais n'a pas l'air de vouloir garder rancune.



Vous navigateur est trop vieux

homme policier arrestation baffe

Contribution le : Aujourd'hui 20:22:46