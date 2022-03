Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Rouler uniquement avec la roue arrière

Un talentueux conducteur de scooter fait la démonstration des différentes manières de rouler uniquement sur la roue arrière.





Aujourd'hui 08:33:11

Turbigo Re: Rouler uniquement avec la roue arrière

Passage 1/ Regarde : sans les mains !

Passage 1/ Regarde : sans les mains !
Passage 2/ Regarde : fans les dents !

Aujourd'hui 08:44:42

FMJ65 Re: Rouler uniquement avec la roue arrière

Oui c'est bizarre, on peut pas vraiment dire que la roue avant était particulièrement sollicitée ! ...

Aujourd'hui 09:03:14