Numéros d'urgence : 18 ou 112 ?

Inscrit: 23/10/2016

Dans l'urgence il vaut mieux éviter les intermédiaires. Surtout le 112 où on aurait 2 intermédiaires soit la personne du 112 et la personne de 15, contrairement au 18 qui viendra sans poser trop de question (et bien plus vite)



Premières raison ca permet d'éviter les abrutis (oui il y en a de partout, le domaine de la santé n'y échappe pas)

Deuxième raison ca permet d'éviter le risque d'erreur de communcations.

Troisième raison, la rapidité d'intervention où on a pas à répéter x fois la même chose à x interlocuteur et où on va pas te transférer à une ligne qui est occupé...



Si tu fais un avc ou une crise cardiaque, appelle le 18 sinon tu peux dire adieu à tes proches.

Aujourd'hui 11:15:07