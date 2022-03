Options du sujet Imprimer le sujet

PuliTNT Retirer un nid de frelon 2 #1

Je m'installe Inscrit: 20/11/2018 16:59 Post(s): 104 Karma: 83

GIANT MURDER HORNET HUGE NEST REMOVAL INSIDE HOUSE,VESPA MANDARINIA,WASP MASSIVE,YELLOW JACKETS

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:18

gazeleau Re: Retirer un nid de frelon 0 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 5694 Karma: 4635 La taille des bestioles !! Moi je crame ma barraque face à des sqsuatters comme ça.





A la fin de la vidéo, il nous prépare une liqueur ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:12

FMJ65 Re: Retirer un nid de frelon 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14017 Karma: 4332 J'ai déjà vu bien plus gros !

Par contre, elle fait un peu dérisoire son épuisette !

Contribution le : Aujourd'hui 12:36:14