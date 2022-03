Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1983 Karma: 4739 La radio fonctionne encore, c'est le principal !

Un conducteur a un petit accident de voiture mais ne se laisse pas démoraliser par quelques

petites éraflures.



Contribution le : Aujourd'hui 17:41:35

Skwatek Re: La radio fonctionne encore

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45535 Karma: 23132 Tant qu'il y a du son, il y a de l'espoir ! La voiture n'est peut-être pas morte !

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:13