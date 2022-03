Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Manœuvre délibérée d'un chat devant un vélo 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1983 Karma: 4739 Un chat effectue une manœuvre mainte fois répétée dont le seul et unique but est de blesser.



Sale bête va!



chat enfant garçon vélo chute tombe

Contribution le : Aujourd'hui 17:52:10