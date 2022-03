Options du sujet Imprimer le sujet

Du sexe par accident...

FMJ65 pour l'escalade maintenant...

(Oui je sais...;))

(Oui je sais...;))



homme escalade chute femme assure rentre dedans Je comprends mieux l'intérêt de @FMJ65 pour l'escalade maintenant...

Aujourd'hui 10:40:21

FMJ65 Re: Du sexe par accident...

Oui justement j'y vais cet aprem ! Faut pas qu'en parler, il faut pratiquer aussi !



Dans la vidéo, c'est Ondra, le king actuel de la discipline.

Tiens le voilà dans ses oeuvres !





Aujourd'hui 10:48:00