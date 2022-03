Options du sujet Imprimer le sujet

Ayawaska La jungle (sketch) 1 #1

Le Fou Parle - La jungle



Salut amis Koreusiens!

Je viens de lancer une chaîne Youtube. Humour, noirceur et poésie à la clef. Un prétexte pour jouer ce qui me passe par les tripes.

