Options du sujet Imprimer le sujet

Z_ack Pourquoi les USA sont le meilleur pays du monde 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 25/06/2014 10:55 Post(s): 2042 Karma: 145 Réponse à une question simple





Contribution le : Aujourd'hui 13:51:51

CrazyCow Re: Pourquoi les USA sont le meilleur pays du monde 0 #4

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16516 Karma: 23352 "You semity?" Qu’est-ce que ça veut dire ? J’ai jamais entendu ça et ni Deepl.com ni Google Trad n’arrivent à le traduire.

Contribution le : Aujourd'hui 14:27:35