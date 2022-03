Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Coup de maître au billard 2 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 1987 Karma: 4747 Vous navigateur est trop vieux

Afficher le spoil J'aurais aimé la mettre en boucle mais je ne sais pas faire :'(

Contribution le : Aujourd'hui 19:57:14

Le_Relou Re: Coup de maître au billard 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1285 Karma: 623 THSSS il faut la mettre en GIF (la télécharger en faisant un click droit sur la vidéo : enregistrer puis en utilisant par exemple :

et la coller dans le bon topic :

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic216063-880.html



Vous navigateur est trop vieux il faut la mettre en GIF (la télécharger en faisant un click droit sur la vidéo : enregistrer puis en utilisant par exemple : https://cloudconvert.com/mp4-converter et la coller dans le bon topic :

Contribution le : Aujourd'hui 20:24:45