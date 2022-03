Options du sujet Imprimer le sujet

Banbs Il invente l'ouv'huitre 1 #1

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 155 Karma: 186



Jamais créé auparavant, Michel Lannay a eu l'idée d'inventer en 1962 le premier ouvre huitre. À la suite de cela, en 1995 il gagne le concours Lépine puis la médaille d'or mondiale des inventeurs. Aujourd'hui, son invention est brevetée et il cherche des personnes prêtent à vendre son produit : Michel.lannay@wanadoo.fr

Contribution le : Aujourd'hui 21:40:11